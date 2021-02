Pro League vergoedt ook spélende amateurclubs in beker met 25.000 euro

Croky Cup Matchwin­naar De Ketelaere: “Ik man van de match? Ik besef het nog niet goed”

5 februari Charles De Ketelaere (18) was de matchwinnaar voor Club Brugge vanavond in het Regenboogstadion van Zulte Waregem. De jongeling viel sterk in, strafte uitglijden van Sammy Bossut af en bezorgde zo Club een ticket voor de bekerfinale. “Het was een moeilijke wedstrijd, maar Zulte Waregem is een te duchten tegenstander. Ik ben blij om te scoren, dit is een mooi moment. Ik probeer zo goed mogelijk mijn best te doen."