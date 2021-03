Onze huisref Tim Pots over dol slot in Luik: “Ik zit al dertig jaar in het vak en zelfs voor mij was het allemaal heel warrig en onduidelijk”

Beelden: Sporza

Gekker moet het niet worden. Standard kegelde Club Brugge uit de Croky Cup, maar er zal vooral nagekaart worden over de afgekeurde gelijkmaker van blauw-zwart in het slot. Scheidsrechter Nathan Verboomen en z’n assistenten keurden eerst het doelpunt van Okereke af, dan weer goed en uiteindelijk tóch af. De reden? De opgerukte Simon Mignolet zou het leer met de arm beroerd hebben. Een VAR is er niet in de kwartfinales van de beker, bij Club konden ze hun ogen niet geloven... Achteraf gaf Mignolet wél toe dat hij het leer met de hand raakte. Feit is alvast dat de poppetjes aan het dansen gingen. De spelers vlogen in elkaars haren, ook aan de dug-outs was er veel tumult.

Onze huisref Tim Pots: “Scheidsrechter verkoopt beslissing slecht”

“Eerlijk: ik kan niet met honderd procent zekerheid zeggen dat Mignolet hands maakte - maar uit één camerastandpunt bekeken, leek het eerder van wel”, is het oordeel van onze huisref Tim Pots. “De scheids staat ook goed opgesteld om de fase te oordelen en finaal neemt hij de juiste beslissing - maar hij verkoopt ze slecht. Verboomen keurt de goal af. Vervolgens wijst hij vervolgens naar de middenstip en op het scherm verschijnt ook: 1-1. Waarom hij ze dan terug afkeurt, op basis waarvan... ? Geen idee. Verboomen beschikt niet over de tv-beelden want er is geen videoref omdat er geen camera’s waren bij Eupen-AA Gent en dan wordt er voor geen enkele kwartfinale een VAR ingezet.”

“De Pro League had dat misschien beter bij de rechtenhouder onderhandeld. Nu is er een keer geen VAR en het spel zit meteen op de wagen. Nu, ik denk dat ook mét een VAR het resultaat hetzelfde zou zijn geweest. Alleen was het dan veel aanvaardbaarder dan nu. Ik zit al dertig jaar in het vak en zelfs voor mij was het allemaal heel warrig en onduidelijk - hoe moet dat dan niet zijn geweest voor die duizenden voetbalsupporters voor hun tv?”

Waarom er geen VAR was

De wedstrijd Eupen-AA Gent werd niet rechtstreeks uitgezonden, waardoor de videoref onvoldoende beelden en camerastandpunten ter beschikking zou hebben. Aanvankelijk was voorzien dat de VAR zijn intrede zou doen vanaf de kwartfinales, maar daar zag de Pro League uiteindelijk helemaal van af. Ze besliste dat iedereen gelijk is voor de wet en dat ook de andere kwartfinales, zoals de match tussen Standard en Club, die wél uitgezonden werd, het zonder VAR moesten doen.

