Onze chef voetbal vindt dat Genk Van den Brom na bekerexit niet kan ontslaan: “Scorebordbeleid is al even erg als scorebordjournalistiek”

Croky CupClub Brugge staat in de kwartfinale bij gratie van de strafschoppen. Na een spektakelwedstrijd waarin beide ploegen elkaar met defensieve flaters de loef afstaken. Racing Genk likt de wonden. Onze chef voetbal breekt daarbij een lans voor John van den Brom. “De realiteit is dat Racing Genk afgelopen week gewoon goed voetbal serveerde.”

Dan toch. John van den Brom veranderde van doelman. De ene tiener voor de andere.

Tobe Leysen kreeg van Club Brugge goedgeteld zeven minuutjes om te acclimatiseren aan een quasi lege – hoe heet het hier inmiddels? – Cegeka Arena. Balanta trapte een prima bal, hard en hoog, waar Leysen niet bijkon (0-1). De jonge Thibaut Courtois had ‘m gepakt.

In de dug-out keek Van den Brom vertwijfeld om zich heen – zijn elftal was nochtans uitstekend aan de partij begonnen. Is dat dan wat heet: ‘In de hoek zitten waar de klappen vallen’?

Racing Genk speelde alvast niet als een twijfelende ploeg. Gedragen door Kristian Thorstvedt. Veel meer dan aanvoerder Heynen is hij de ziel van deze ploeg. Thorstvedt is zoals Ruud Vormer: zij moeten niet de beste vriend zijn met de trainer om elk zondag professioneel tot het gaatje te gaan.

Thorstvedt zweepte zijn maats op, de fans... én hij voegde de daad bij het woord met een alleraardigste gelijkmaker (1-1).

John van den Brom – hevig onder druk – kan onmogelijk de resultaten van de jongste maanden weerleggen. Daar kan zelfs de allerbeste advocaat hem niet helpen aan te ontsnappen.

Maar scorebordbeleid is al even erg als scorebordjournalistiek. De realiteit is dat Racing Genk afgelopen week gewoon goed voetbal serveerde: in het laatste halfuur op Zagreb en vijfenzeventig minuten lang afgelopen zondag tegen ditzelfde Club.

Genk is de jongste tijd evenwel opvallend krakkemikkig in beide doelgebieden. In de competitie heeft de vice-kampioen een doelsaldo van +2. Dat is evenveel als... Eupen. Anderlecht, dat zo bekritiseerd wordt, heeft +9. Union zelfs +24. Racing Genk kan dit seizoen in véél te weinig wedstrijden zijn dominantie vertalen op het scorebord. Omdat de offensieve mensen té veel prooi ongemoeid laten in de box van de tegenstander en omdat de verdedigers (en de doelman) té veel flaters begaan.

Dimitri De Condé weet dat allemaal. Hij wil zijn trainer verdedigen tot het onverdedigbaar wordt.

Zou deze bekerwedstrijd de uitzondering zijn op de hierboven geschreven regel? Want ineens ging de thuisploeg nog voor de rust op en over Club.

Wereldpass van Heynen, Bongonda die klaar keek, en gelegenheidsspits Paintsil die goed was meegelopen en netjes afwerkte (2-1).

‘Valse 9' Paintsil was de surprise van de chef – Onuachu bleek niet fit, zijn natuurlijke stand-in Ugbo bleef evenwel op de bank. Een experiment in een levensbelangrijke match; Van den Brom heeft ballen.

Philippe Clement wisselde bij de rust van acteurs, maar het is niet dat Club ineens baas werd. De bezoekers voetbalden in wanorde. Vandevoordt – ingevallen voor de onfortuinlijke Leysen – had omzeggens geen werk.

Ref Laforge had de wedstrijd even laten stilleggen omdat de Genkse fans ‘les Wallons sont du caca’ aan zijn adres scandeerden, maar ‘Noa jannet’ liet hij passeren... – het blijven vreemde kornuiten, die mannen in het oranje.

Het werd dan toch 2-2 omdat Genk zijn eigen imago van defensieve liabilty weer helemaal waarmaakte. De Ketelaere – moederziel alleen gelaten in de kleine rechthoek – profiteerde.

Een scenario als dat van zondag doemde op.

Maar vreemd genoeg waren de Brugse verdedigers gisteravond copycats van hun Genkse collega’s. Zó slecht verdedigen. Alweer Paintsil maakte de 3-2 in de korte hoek.

Wat zij kunnen, kan Racing Genk natuurlijk veel beter. Verdedigen als kleuters. Lucumi ging niet eens in duél met De Ketelaere.

Hup. 3-3.

Verlengingen.

Club werd de betere ploeg. Zonder evenwel kansen af te dwingen.

Mignolet ging uitstekend plat op een kans voor Oyen. Mignolet was groots, gisteravond.

Club Brugge, sinds de uppercut tegen Leipzig, boog twee keer maar barstte niet.

De strafschoppen zijn een loterij. Daar gooi je toch je trainer niet voor op de straatstenen?

