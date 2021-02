Onuachu scoort in extremis enige doelpunt in Limburgse derby, Genk bekert verder

Racing Genk bekert verder. Al kostte het bloed, zweet en tranen. De openingsfase van Genk tegen STVV was góed. Drie mogelijkheden binnen het eerste kwartier. De beste was voor Kristian Thorstvedt, zijn knal van net buiten de zestien spatte uiteen op de paal. Ook Bastien Toma zag een poging over het doel van Steppe vliegen. Dreiging uit de tweede lijn, eindelijk zeg. Van den Brom begon de derby met wat men in Genk ‘de driehoek van de toekomst’ noemt. Heynen naast Thorstvedt en Toma op de tien. Veel voetballende kwaliteiten, maar gaandeweg stapelden de slordigheden zich op. Vooral Thorstvedt bezondigde zich aan wat schoonheidsfoutjes én hij pakte een gele kaart. Van den Brom wisselde hem tien minuten na rust voor Hrosovsky. STVV kreeg weinig voor mekaar. Nazon schoot de beste mogelijkheid naast. Mark Mckenzie kreeg alweer een onderscheiding op het rapport. Lang zal het niet duren voor de Amerikaan een vaste waarde is.

Als Genk het tempo de hoogte injoeg kraakte het bij STVV. Alleen waren die momenten te schaars. Het was pas in de slotfase dat Genk er twee keer heel dichtbij was. Heynen kopte venijnig aan de eerste paal, maar Steppe stond goed op te letten. Junya Ito - de Japanner zit in een serieuze vormdip - kreeg een prima kans. Hij had de hoek voor het uitkiezen, maar schoot de bal pal op Teixeira. Dat Genk tóch de zege pakte binnen de reguliere speeltijd was vooral te danken aan Bryan Heynen. Geweldige loopactie en dito bal van Muñoz. Heynen trok in één tijd voor en Onuachu duwde binnen. De Gouden Stier doet het ook in de beker. Op de bank versmachtte Van den Brom zijn assistenten haast. Zó groot was de vreugde en de opluchting.

Onuachu, bekroond tot Man van de match, was uiteraard in de wolken met z'n beslissende treffer. “Het is leuk om weer te winnen na de afgelopen weken. We zeiden tegen onszelf dat we opnieuw krijgers moesten worden na die nederlagen. We moesten terugkomen, en dat toonden we hier. We probeerden de ruimte te vinden en we scoorden dat ene doelpunt op het einde. Nu zijn we terug vertrokken.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.