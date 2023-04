ONS RAPPORT. “Hij beloonde zichzelf voor een knap seizoen”: vier Antwerp-spelers cruciaal voor bekerzege, drie buizen bij Malinwa

Croky Cup U verkiest Kompany boven Vanhaeze­brou­ck, dit is uw ideale basiself van bekerfina­lis­ten Gent en Anderlecht

AA Gent versus Anderlecht in de bekerfinale. Dat betekent: langs beide zijden heel wat kwaliteit op de mat. Maar wat als we de clubembleems even vergeten en een ‘Mixed Eleven’ maken? 2.440 HLN-surfers lieten hun voorkeur weten. Een zicht op de resultaten.