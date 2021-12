Nikola de Verlosser: Storm rekent in minuut 117 af met Cercle, KV Mechelen schaart zich bij laatste acht in beker

Croky Cup Mooie affiches in 1/8ste finales: heruitgave bekerfina­le met Club Brugge - Antwerp, ook Limburgse en Brusselse derby op de agenda

En toen waren ze nog met 16 in de Croky Cup, waar al geloot is voor de 1/8ste finales. Club Brugge - Antwerp wordt een heruitgave van de bekerfinale van vorig jaar. Met Union - Anderlecht hebben we er een aantrekkelijke Brusselse burenstrijd bij, ook in Limburg staat er met Genk - STVV een derby op de planning. Een andere interessante affiche is AA Gent tegen Charleroi.

4 februari