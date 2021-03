Nieuwe dreun voor Club Brugge dat nu ook uit Croky Cup ligt na knotsgek slot op Standard

Croky CupClub Brugge ligt uit de Croky Cup. De autoritaire leider in de Jupiler Pro League en bekerfinalist van vorig jaar botste in de kwartfinales op Standard. Muleka verzorgde de enige treffer van de partij. Blauw-zwart zag z’n gelijkmaker in het slot afgekeurd na doldwaze taferelen.

De stevige uitbrander van coach Leye na de flauwe prestatie tegen Anderlecht miste z’n effect niet. Met de mentaliteit zat het snor. Het gevolg: veel lijf-aan-lijfduels, maar weinig doelrijpe kansen. Bokadi gooide zich voor een schot van Badji - bij afwezigheid van Dost was hij het diepste aanspeelpunt -, Laifis kadreerde zijn kopbal niet en een volleyschot van Van der Brempt waaide een tweetal meter naast. Vlak voor rust dan toch een doelman in actie. Chong baande zich een weg door de defensie van de Rouches, maar kreeg te weinig krul en kracht achter z’n poging. Bodart pareerde met enige moeite in twee tijden. Een logische 0-0 halfweg.

Die brilscore hield na rust slechts drie minuten stand. Na balverlies bij Chong zette Klauss - sterke wedstrijd - laag voor. De deviatie van Muleka mocht er zijn, via de onderkant van de deklat was Mignolet geklopt. Club in het verweer - inmiddels met de ingevallen Lang -, maar de kansen bleven schaars: Vanaken vlamde een metertje naast. Een onbezonnen tackle van Kossounou maakte de opdracht er niet gemakkelijker op. Hij ging met twee voeten vooruit op de knie van Muleka en kreeg rood. Nog tien minuten had een tienkoppig Club om de uitschakeling te vermijden.

Volledig scherm © Photo News

Vormer trapte op de vuisten van Bodart, Balanta geraakte ook niet voorbij de Standard-doelman. En dan: een knotsgekke slotminuut. Balanta tikte de gelijkmaker tóch binnen, maar ref Verboomen zag hands van de meegekomen Mignolet. Het ongeloof bij Club was groot, waarna Verboomen de gelijkmaker prompt tóch goedkeurde. En dan weer... afkeurde na het raadplegen van z’n assistent. De poppetjes gingen vervolgens aan het dansen, óp en naast het veld, niemand wist nog wat er net beslist was en waarom. Een VAR is er in deze kwartfinales niet... De 1-0 bleef dan toch staan. Club uitgeschakeld dus. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

