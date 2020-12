Naar forfait amateurs in beker?

Het was snel duidelijk welke richting de Pro League wilde inslaan zodra de coronamaatregelen tot 15 januari werden verlengd en de bekermatchen tegen negen amateurclubs op 9 en 10 januari 2021 in het gedrang kwamen. Nieuw uitstel was geen optie - de kalender zit al propvol - en hen ‘uitkopen’ zoals de voetbalbond in Nederland deed, daar had de Pro League geen zin in. Bleef over: het protocol openstellen voor de amateurclubs. Daar was de toelating van de overheid voor nodig. Gisteren kwam die er. Voorwaarde is wel dat de matchen veilig kunnen doorgaan, zo meldde minister Weyts, die besloot met: “Alleen de amateurclubs zelf beslissen of ze kunnen voldoen aan alle vereisten van dat protocol.”