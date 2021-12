MULTILIVE. Westerlo met nieuwe bekerverrassing? OHL heeft veel werk in tweede helft - Prevljak scoort aansluitingstreffer tegen Essevee

Croky Cup Hein Vanhaeze­brou­ck waarschuwt spelers: “Wie denkt dat het op één been ook kan, is totaal respect­loos”

AA Gent mag het woensdagavond in de Croky Cup opnemen tegen Belisia Bilzen, momenteel de nummer zes in de tweede amateurklasse, maar vooral ook de ploeg die gecoacht wordt door Luc Nilis. Wat Hein Vanhaezebrouck betreft, is respect de basis voor kwalificatie.

26 oktober