MULTILIVE CROKY CUP. KV Mechelen als eerste aan de slag tegen RWDM, makkelijke zeges of bijltjesdag voor eersteklassers?

Antwerp Antwerp­fans over de slapende reus die wakker is: “Twintig jaar lang was hier geen geld. Nu wel”

7 februari De euforie was groot in het Antwerpse kamp na de kwalificatie voor de finale van de Cup. Een dag later kijken de fans als reikhalzend uit naar de confrontatie met Club Brugge. VTM NIEUWS sprak met enkele supporters van de Great Old op de Bosuil.