MULTILIVE BEKER. Wie wint strafschoppenreeks tussen Kortrijk en amateurclub Knokke? Beerschot heeft weinig moeite met Francs Borains

RC Genk Bongonda lurkt aan sigaar op ‘aparte’ persconfe­ren­tie: “We maken alles kapot in Genk”

26 april “On va tout casser à Genk”. We maken er alles kapot vandaag. De woorden van Théo Bongonda (25), dampende sigaar in de mond, logen er niet om. De Genkse spelers hadden zin in feest - zo verslikte Kristian Thorstvedt zich ook in zijn champagne. En feest werd het ook.