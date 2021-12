MULTILIVE. AA Gent leidt halfweg tegen Lommel - Cercle op voorsprong in Mechelen - Eupen en OHL stoten door na doelpuntrijke duels

Westerlo-OH Leuven (2-3)

OH Leuven is door het oog van de naald gekropen. Twee minuten voor tijd trapte Schrijvers de 2-2 tegen de touwen, om in de extra tijd helemaal over KVC Westerlo te gaan. De soevereine leider uit 1B speelde nochtans scherper, vinniger dan de Leuvenaars. Na 17 minuten moesten aanvoerder Mercier als Mabea al gaan douchen na wat leek op een kopstoot van de OHL-aanvoerder. Op dat moment had het al 1-0 kunnen staan voor de thuisploeg, maar Daci werd afgevlagd voor offside. Vijf minuten na die rode kaart schoot Remmer de bal toch voorbij OHL-doelman Runarsson: 1-0. Westerlo ging dan ook verdiend de rust in, ook al mikte OHL twee keer nipt naast de winkelhaak. OHL leek zich te herpakken na rust en kwam op gelijke hoogte via De Norre, maar lang hielden ze dat niet vol. Bernat profiteerde van slecht werken bij Chakla om de 2-1 op het bord te zetten. Via Schrijvers en een ultieme goal van Maertens bekert OHL dus toch nog verder. (NVE)