MULTILIVE 1/16E FINALES CROKY CUP. Makkelijke zeges, of bijltjesdag voor onze eersteklassers?

Beker van België "Al die kosten maken voor één match... Waanzin”: amateur­clubs over ‘oplossing' bekervoet­bal

3 december De meeste amateurclubs die nog in de bekercompetitie actief zijn, staan niet te springen om op 9 en 10 januari 2021 hun zestiende finales te spelen. Spelers wekelijks laten testen en trainen, zoals in het betaald voetbal, is volgens hen financieel onhaalbaar. Dan nog liever forfait.