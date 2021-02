MULTILIVE 1/16E FINALES CROKY CUP LIVE. Makkelijke zeges, of bijltjesdag voor onze eersteklasser?

Beker van België Met Lamkel Zé spelen of niet? Marc Degryse: “Hij kan een joker zijn of een lamzak”

1 augustus Of hij nu speelt of niet, de camera zal regelmatig op hem gericht zijn. ­Didier Lamkel Zé (23): áltijd in staat tot iets krankzinnigs. “Ik vraag me af wat er in zijn hoofd zal omgaan als hij de Heizel opnieuw ziet”, grijnst onze huisanalist Marc Degryse.