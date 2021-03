Mignolet geeft hands toe, maar Club Brugge furieus na gestuntel in slotfase: “Waar was de VAR?”

Beelden: Sporza

Telkens wanneer je denkt dat je alles gezien hebt… Gisteren vielen de monden op Sclessin in de extra tijd collectief open na een doldwaze en uiterst bizarre slotfase van Standard-Club. De late goal van Okereke, in een geharrewar van jewelste na een hoekschop van Vormer, werd door Verboomen eerst geannuleerd. Vervolgens goedgekeurd, om dan toch te worden afgekeurd. Il faut le faire.

Het doelpunt werd, zo was te zien op de beelden van de collega’s van RTL, uiteindelijk terecht ongeldig verklaard na voorafgaand handspel van Simon Mignolet. Maar dat zorgde er niet voor dat de woede bij Club Brugge na het herbekijken van de fase er minder op werd: “Intussen heb ik de beelden gezien… en ik raakte de bal inderdaad met de hand na een kopbal van Denswil”, aldus Mignolet.

“De ref keurde de goal af - hij zei dat ik hands had gemaakt. Daarna was er wat tumult aan de zijlijn en werd de goal goedgekeurd na overleg met de grensrechter. En dan werd-ie wéér afgekeurd”. Vooral voor het feit dat de VAR ontbrak - Standard scoorde net na rust ook nog hoogstwaarschijnlijk na buitenspel van Klauss - kon blauw-zwart absoluut geen begrip opbrengen. Een beslissing van de Raad van Bestuur van de Pro League. Mignolet: “De discussie gaat niet over of het al dan niet doelpunt was, maar wel dat er geen VAR was. We wéten welke toegevoegde waarde die heeft. Standard-Club is voor een ref al moeilijk genoeg - hij heeft alle steun nodig. Er is géén verklaarbare reden waarom de VAR niet aanwezig was. Dat moeten ze zelfs niet próberen uit te leggen.”

Simon Mignolet.

Nog méér dan Verboomen viseerde Philippe Clement de Pro League: “Hier zijn heel rare dingen gebeurd. Hopelijk krijgen we er een verklaring voor. De refs zien eerst wél hands en vervolgens niet. En dan weer wel. Het grootste probleem is evenwel dat er geen VAR is. Mijn collega Hein Vanhaezebrouck had het al aangegeven voor de bekermatchen, ik wou er geen commotie rond maken. Maar het is onbegrijpelijk. Hier was er geen VAR, omdat er in Eupen-Gent te weinig camera’s waren. Als er één speelveld er slecht bij ligt, moeten we dan allemaal op slechte velden spelen? Er wordt al een aantal jaar gezegd dat de clubs de beker niet serieus nemen (fronst de wenkbrauwen). Standard-Club is een fantastische wedstrijd. En dan gaan we de dingen opnieuw doen zoals we ze jaren geleden hebben gedaan. Dit is héél spijtig voor het Belgische voetbal.”

Goal of geen goal, VAR of geen VAR, Club Brugge ligt onherroepelijk uit de beker. Eén week nadat het ook in de Europa League uitgeschakeld werd. Van drie fronten naar één front, dit terwijl de autoritaire leider eigenlijk al lang geen genoegen meer neemt met enkel een landstitel: “Een heel teleurstellende week qua resultaten”, aldus Clement. “Omdat we heel erg ambitieus zijn. We willen alles winnen en dat had gekund. Zeker deze uitschakeling was helemaal niet verdiend. De titel een formaliteit? We zijn nog nergens - het is een strijd van ‘elke week’. Niemand zal ons cadeaus geven - dat is hier nog maar eens duidelijk geworden.”

Volledig scherm © Photo News