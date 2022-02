Met dank aan het doelhout, Mignolet en De Ketelaere: tienkoppig Club wint veldslag in Gent en zet eerste stap richting bekerfinale

Croky CupClub Brugge heeft een eerste stap gezet richting de finale van de Croky Cup. In de heenmatch van de halve finale won blauw-zwart op bezoek bij AA Gent met 0-1. Terwijl de Buffalo’s een resem kansen misten - zelfs vanop de stip - had Club genoeg aan één kans voor Charles De Ketelaere.

Club Brugge kwam voor het eerst weer naar de Ghelamco Arena na die pijnlijke 6-1-pandoering in augustus. Toen nog met Philippe Clement in de dug-out, nu met Alfred Schreuder. Die hechtte in z’n voorbereiding op deze match weinig tot geen belang aan die zware nederlaag. “Ik heb er vijf minuten van herbekeken en de tv dan uitgezet.” Zo, dat was duidelijk.

Ook de beginfase vanavond liep niet over van het spektakel. Zowel Gent als Club schoot voorzichtig uit de startblokken. Dat een doelpunt van Lemajic werd afgekeurd na een duwfout laten we dan even buiten beschouwing - het zou meteen de laatste keer zijn dat de spits de netten liet trillen.

Gaandeweg nam Gent de match dan toch in handen, maar het kwam wel erg goed weg toen Vormer met links op de lat trapte. De Buffalo’s reageerden twee keer via Hjulsager, maar die geraakte evenveel keer niet voorbij Mignolet. 0-0 was dan ook de ruststand.

Gent krijgt het deksel op de neus

Een opvallende dubbele wissel van Schreuder tijdens de pauze - Dost en Vormer bleven binnen, Sandra en nieuwkomer Skov Olsen kwamen - luidde een dol openingskwartier van de tweede helft in. Gent kreeg een strafschop, maar De Sart trapte die zwak op Mignolet. Twee minuten later mikte Tissoudali tegen de lat en trapte vooral Lemajic in de herneming erg knullig over - hij werd later onder begeleiding van een fluitconcert van het thuispubliek naar de kant gehaald. En op de koop toe raakte De Sart enkele minuten later ook nog eens de paal.

En zoals dat dan gaat in het voetbal, kreeg Gent twee minuten later het deksel keihard op de neus. Bij de thuisploeg kregen ze de bal achterin niet weg, De Ketelaere twijfelde niet en trapte met links overtuigend in de verste hoek. Het momentum bij Club zou je denken, maar geen vijf minuten later moest blauw-zwart met z’n tienen verder na een tweede gele kaart voor Hendry. Wat een gekkenhuis.

Met een man minder plooide Club massaal terug, Gent zette alles op alles om toch nog een gelijkspel uit de brand te slepen. Dat lukte niet, en dus trekt Club op een diefje met een kleine bonus naar de terugmatch in Brugge. Afspraak op 2 maart in Jan Breydel, al kijken Club en Gent elkaar zondag alweer in de ogen in de competitie.

