Mbokani koestert geen rancune, maar wil wél knallen tegen ex-club: “Dit is hét moment om Antwerp te pakken”

Croky CupDieumerci Mbokani moest iets meer dan een jaar geleden ophoepelen bij Antwerp. De spits die in 105 officiële wedstrijden 52 doelpunten maakte voor The Great Old belandde eerst in Koeweit, maar streek enkele weken opnieuw in België neer. Met SK Beveren neemt hij het donderdagavond op tegen zijn oude liefde. Openlijk schieten op Antwerp, doet hij niet. ‘Dieu’ is een gentleman geworden. Maar óf hij gemotiveerd is.