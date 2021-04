Mbaye Leye nuchter vlak voor finale: “Bekerwinst zal ons moeilijke seizoen niet uitwissen”

Croky CupStandard is net op tijd in vorm voor de bekerfinale, dixit Mbaye Leye de dag voor de bekerfinale. De coach is blij dat de Rouches mentale weerbaarheid getoond hebben na een moeilijk seizoen. Toch vindt Leye niet dat de Beker het seizoen van Standard kan redden.

“We zijn in goeie doen”, verzekert Mbaye Leye op de persconferentie voor de bekerfinale. “We hebben net een mooie reeks neergezet in het slot van de competitie, waarin we 10 op 12 haalden. Als je zelfs in een moeilijk seizoen, zoals het onze, play-off 2 kan halen, is dat een sleutelmoment. Ik heb dus vertrouwen in mijn spelers.” Niet in het minst omdat Standard er een knap bekerparcours op heeft zitten. “We hebben Club uitgeschakeld, terwijl iedereen dacht zij de dubbel zouden pakken. Ook in Eupen en Kortrijk waren het moeilijke partijen, en zelfs op Seraing - in de regen en koude - waren het niet de beste omstandigheden. Nu is het zaak om in schoonheid te eindigen.”

Als Standard dat wil doen, zal het volgens Leye vooral efficiënt moeten zijn. Iets wat in de voorbije wisselvallige maanden niet altijd het geval is geweest. “Wanneer ik gestart ben, in januari, vlogen alle kansen die we creëerden binnen. In de matchen nadien hebben we vooral veel individuele fouten gemaakt. De match in Genk is daar een voorbeeld van. Zij hebben genoeg kwalitatieve spelers om zo’n fouten meteen af te straffen.” Toch begint Leye er morgen met genoeg vertrouwen aan. “We hebben hoogtes en laagtes gekend, maar vandaag tref ik een ploeg aan die mentaal weerbaar is. Dat heeft mijn team bewezen de laatste matchen. Dat geeft me dan ook het vertrouwen dat ze morgen op elke wedstrijdsituatie zullen kunnen reageren en terugkeren indien nodig.”

Maar zelfs als de Rouches morgen triomferen, houdt Leye de voeten stevig op de grond. “Het is zeker niet het seizoen van Standard. En zelfs bekerwinst zou dat moeilijke jaar niet uitwissen in mijn ogen. Een ploeg als Standard mag nooit tevreden zijn met play-off 2. Maar als we de Beker zouden pakken, kan dat misschien wel nieuwe zuurstof geven om er te staan in de play-offs.”

