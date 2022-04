Marc Degryse over bekertriomf van AA Gent en kater bij Anderlecht: “RSCA staat nu voor een nog hogere muur”

Croky Cup “Standard is een ongeleid projectiel dat bij voortdu­ring is mismees­terd”

Onze huiscolumnist Hugo Camps blikt vooruit naar de bekerfinale, en hij is daarbij vooral erg scherp voor Standard. “Bekerwinst voor Standard is een absolute must. Niet dat daarmee een wanstaltig seizoen kan gered worden, maar de opsteker is het schrale perspectief dat open blijft", klinkt het.

25 april