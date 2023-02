Malinwa verovert de beste uitgangspositie: Mechelen wint in Zulte Waregem met 1-2 na doelpunt en assist van Storm

“Doe oes dromen”, viel er te lezen op een tifo van de Essevee-fans. En of ze mochten dromen. Al na anderhalve minuut (!) legde Ndour de bal breed tot bij Fadera, die de thuisploeg beheerst op voorsprong schoot. Ai, ai Malinwa. Mechelen had tijd nodig om te bekomen van die klap, maar herstelde zich. Het hielp dat de eerste mogelijkheid meteen raak was. Storm sneed naar binnen en knalde het leer hard in de korte hoek. Het slot van de eerste helft was voor Zulte Waregem, maar Coucke hield Vormer van de 2-1.

Meteen na de pauze sloeg Mechelen toe. Storm ging buitenom en bood Mrabti de 1-2 aan. Aan de overkant dreigde opnieuw Vormer, maar diens kopbal werd van de lijn gehaald door Walsh. Mede door een rode kaart voor Lavalée zag Mechelen nog flink af in het slot, maar de bezoekers hielden stand. Terwijl Malinwa in de competitie een uitrapport moet voorleggen van 4 op 30, heeft het in de Beker al drie zeges buitenshuis. O, ja. In het bezoekersvak hing er ook een tifo: “Tell them we’re on the way”, stond daarop geschreven. Wel, Malinwa is op weg naar de finale.