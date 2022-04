Maakte toekomstige Pro League-bal slechte beurt tijdens bekerfinale? “Geen reden om ons zorgen te maken”

Helemaal niet, zo zegt Vincenzo Verhoeven, ex-profvoetballer en verantwoordelijke bij Kipsta, het voetbalmerk van sportwinkelketen Decathlon. “Er is niks om ons zorgen over te maken. Eén bal die na 120 minuten platter staat, door welke reden dan ook, dat kan gebeuren. Het ging om een bal die minder was opgepompt in vergelijking met de dertig andere die gebruikt zijn tijdens de wedstrijd. We moeten dit niet uitvergroten. De F950 draagt het FIFA Quality Label en voldoet aan alle richtlijnen. Als er echt iets mis was met onze bal, dan hadden we het nu wel al gehoord via de spelers.”