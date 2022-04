LIVE. Vanhaezebrouck: “Wie zegt dat dit een wedstrijd als een ander is, weet niet waarover hij spreekt” - Kompany spuit mist over de geblesseerden bij Anderlecht

Croky Cup Mbaye Leye nuchter vlak voor finale: “Bekerwinst zal ons moeilijke seizoen niet uitwissen”

Standard is net op tijd in vorm voor de bekerfinale, dixit Mbaye Leye de dag voor de bekerfinale. De coach is blij dat de Rouches mentale weerbaarheid getoond hebben na een moeilijk seizoen. Toch vindt Leye niet dat de Beker het seizoen van Standard kan redden.

24 april