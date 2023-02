LIVE UNION-ANTWERP. Wachten op kansen in het Dudenpark

Croky Cup REACTIES. Kompany en Van Crombrugge willen de moed niet laten zakken: “Ik wil geen gezever, dit moet brandstof zijn”

Geen tiende beker voor Anderlecht, wel een vierde voor AA Gent. Bij paars-wit was de ontgoocheling groot, al probeerden sommigen de schouders niet al te veel te laten zakken. Trainer Vincent Kompany en doelman Van Crombrugge op kop: “Laat dit maar goed pijn doen, want van deze momenten leren we het meest.”

18 april