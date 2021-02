LIVE. Strafschoppen bepalen over winst en verlies in Kortrijk-Standard

Beker van België Ivan Leko: “Ik ben tevreden over wat Lamkel Zé de voorbije dagen toonde, maar of hij ook gaat spelen...”

31 juli Hoe is het met Didier Lamkel Zé? Het was één van de centrale thema’s tijdens Ivan Leko’s persbabbel in aanloop naar de bekerfinale. Leko spuide (begrijpelijk) wat mist. “Ik ben tevreden over wat Didier de voorbije dagen toonde, maar of hij ook gaat spelen…”