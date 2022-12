LIVE. Stoot KV Mechelen, met Bijker en Mrabti opnieuw in de ploeg, door tegen Seraing?

Croky Cup Marc Degryse over bekertri­omf van AA Gent en kater bij Anderlecht: “RSCA staat nu voor een nog hogere muur”

Marc Degryse spreekt van een verdiende bekertriomf voor AA Gent. “Hún drive en goesting waren groter”, aldus onze huisanalist, die het zonde vindt dat de Buffalo’s niet in de Champions’ play-offs zitten. Want een Genk-scenario kon zomaar... Van Anderlecht had Degryse meer verwacht. “Nu verlies je weer wat tijd. Ik vrees ook dat dit gevolgen zal hebben in de Champions’ play-offs.”

18 april