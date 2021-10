LIVE. Plots een tweeklapper van Dost: Nederlander zorgt voor de beslissing tegen Deinze

Croky Cup Duimen dat veld Union klaar geraakt voor bekerclash tegen Anderlecht

11 februari Paniek afgelopen weekend bij Union. Hevige sneeuwbuien hadden ervoor gezorgd dat het Joseph Marienstadion bedekt was onder een dikke laag sneeuw. Een groot probleem, want vanavond krijgt Union in de achtste finales van de Beker van België Anderlecht over de vloer.