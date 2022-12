LIVE. Malinwa klimt op voorsprong tegen Seraing: Mrabti kopt raak

Croky Cup AA Gent-Club en Eu­pen-Anderlecht zijn halve finales Croky Cup

Vlak na de zege van Club tegen OHL is er geloot voor de halve finales van de Croky Cup. Blauw-zwart neemt het in een dubbele confrontatie op tegen AA Gent, terwijl Eupen en Anderlecht elkaar partij geven. De heenwedstrijden worden op 1,2 of 3 februari afgewerkt, de terugmatchen op 1,2 of 3 maart. AA Gent en Eupen spelen als eerste thuis.

