LIVE. GOAL! Peeters knalt Eupen op voorsprong tegen Anderlecht

Croky Cup Genk pakt voor bekerfina­le uit met speciale bus die is volgeplakt met foto’s van 3.500 fans

Racing Genk moet het zondag in de bekerfinale tegen Standard zonder de steun van de fans in het stadion doen, maar die supporters zullen er dankzij een creatieve ingreep toch bij zijn. De Limburgers pakken zondag uit met een speciale bus, die is versierd met foto’s van 3.500 supporters.

23 april