LIVE. Eenrichtingsverkeer op Jan Breydel: Oostende laat kansen liggen op 0-1

Antwerp Louis van Gaal donderdag te gast in talkshow van Antwerp, Erik Van Looy is onder de indruk: “Straf dat ze die tot hier kunnen halen”

28 juli “Het idee dat ik samen met hem aan tafel ga zitten, daar krijg ik kippenvel van.” Antwerp-fan Erik Van Looy is alvast enthousiast. U toch ook? Louis van Gaal - grote meneer in het internationale voetbal - is komende donderdag te gast in ‘NUMBER ONE’. De nieuwe talkshow van Antwerp, waarin er wordt vooruitgeblikt op de bekerfinale, zal u donderdagavond (21u15) live kunnen bekijken op HLN.be.