LIVE CROKY CUP. Vanhaezebrouck over recordtransfer Club: “Je kan het geld ook door de deur gooien” - Club heeft iets recht te zetten tegen AA Gent

Beker van België Plots zit Anderlecht vol in race om top 4 én in halve finale van de beker. Wie had dat een maand geleden durven voorspel­len?

Op een drafje naar de halve finale. Anderlecht vierde in een vol huis een kerstfeestje in stijl, met Christian Kouamé als party host. De kalkoen zal smaken op Neerpede. Wie had dat gedacht, een week of vier geleden?

23 december