LIVE CROKY CUP. KV Kortrijk en KV Mechelen houden elkaar in evenwicht, Bruno trapt net naast

Voetbal Beker van België Uitblin­kers Selemani en Bruno (KV Kortrijk) kunnen met hun vreugde geen blijf: “Deze overwin­ning geeft een enorme boost”

Na een 1-3-overwinning op het veld van OH Leuven staat KV Kortrijk in de kwartfinales van de Croky Cup. Een mooie binnenkomer voor Bernd Storck in zijn eerste match als trainer van de Kerels. De 59-jarige Duitser posteerde Selemani op het middenveld en speelde Bruno uit als linkerwingback. Beide keuzes pakten geweldig uit.

21 december