LIVE. Club Brugge aangekomen in Maasmechelen voor bekermatch tegen Patro, Hoefkens en Vanaken op de foto met lokale fans

Croky Cup “Ik hoop dat het niet blijft duren”: Vanhaeze­brou­ck stelt zich in aanloop naar bekerkra­ker tegen Club andermaal vragen bij Belgische arbitrage

Hein Vanhaezebrouck staat met AA Gent 0-1 achter in de halve finales van de Beker van België, maar de coach van de Buffalo’s gelooft in een derde seizoenszege tegen Club Brugge. Na wat zondag op Standard gebeurde, stelt hij zich wel weer vragen bij de arbitrage in ons land.

1 maart