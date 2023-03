LIVE ANTWERP-UNION. Kan de thuisploeg, zonder de geblesseerde Alderweireld, de scheve situatie nog rechtzetten?

voetbal beker van belgië Miron Muslic bekert vanavond met Cercle Brugge op Gent: “Totaal andere match dan mijn competitie­de­buut”

Zet de WK-modus maar af, hier komt... de Croky Cup. Vanavond is AA Gent - Cercle Brugge zonder meer één van de aantrekkelijkste affiches in de achtste finales, waarmee het Belgische voetbal zich opnieuw op gang trekt. Al was het maar omdat Gent zure herinneringen heeft aan de laatste doortocht van groen-zwart in de Ghelamco Arena.