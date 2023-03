LIVE ANTWERP-UNION. Janssen laat een reuzenkans onbenut, ook Van der Heyden kan niet scoren

Wie wordt de tegenstander van KV Mechelen in de finale van de Croky Cup: Union, of toch Antwerp? ‘The Great Old' moet in eigen huis een 1-0-achterstand zien op te halen. Lukt dat ook? Volg het in onderstaande liveblog!