LIVE. Anderlecht gaat met verdiende voorsprong rusten na resem kansen

Antwerp Kroaat Matijas (20) stoomt zich klaar voor plek onder Antwerpse lat in bekerfina­le: “Zonder publiek is geen nadeel voor mij”

29 juni Hij is amper 20 jaar en speelde nog geen enkele match op het hoogste niveau, maar toch zal Davor Matijas (waarschijnlijk) het doel van Antwerp verdedigen in de bekerfinale. Uw krant sprak tijdens de stage van Antwerp in Duitsland met de Kroatische keeper. “Ik heb geen zenuwen.”