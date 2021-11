LIVE (20u45). Wint Club Brugge ook in de beker tegen RC Genk?

Beker van België Union duwt pas na de rust vol door in bekerzege tegen Lebbeke

Zoals trainer Felice Mazzu zaterdagavond na de zege tegen Zulte Waregem (2-1) al aangaf, kregen in de bekerwedstrijd tegen derdenationaler FC Lebbeke veel spelers die tot dusver vooral op de bank zaten hun kans. Zo verscheen o.a. nieuwkomer Mitoma voor het eerst aan de aftrap. De Japanse huurling van Brighton & Hove Albion toonde zich in het openingskwartier heel bedrijvig, maar had wel vier kansen nodig vooraleer hij bezoekende doelman Aeyels wist te verschalken. Jammer genoeg kreeg dat aangename begin geen vervolg in een voor de rest slaapverwekkende eerste helft. Mazzu schudde zijn troepen tijdens de rust wakker en nog voor het uur het stond er na doelpunten van Burgess, Avenatti en een eigen doelpunt van doelman Aeyels 4-0 op het scorebord. In de slotfase maakten Amani en invallers Undav en Teuma er nog 7-0 van. Job done voor de Brusselaars, die zich opmaken voor de komst van Antwerp.

