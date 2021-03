LIVE (20u45). Genk behoudt het vertrouwen in team dat zich plaatste voor bekerfinale, twee wissels bij Standard

Croky Cup Pro League vergoedt ook spélende amateur­clubs in beker met 25.000 euro

2 februari Zes amateurclubs horen tot de ' lucky few': zij spelen deze (mid)week de 1/16de finales van de beker. De aanloop was in coronatijd niet evident. De Pro League besloot ook financieel te 'helpen': de amateurclubs die wél aantreden krijgen nu hetzelfde bedrag vergoed - 25.000 euro - als de clubs die eerder forfait gaven.