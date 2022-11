LIVE (20u). Antwerp gaat in beker op bezoek bij het Beveren van Mbokani

Croky Cup Wie stunt er deze week? Hier de 10 grootste beker­shocks van de laatste 25 jaar

Een ‘vijfdeklasser’ in de 1/16de finales van de beker? Da’s 37 jaar geleden. Het nietige CS Onhaye probeert vanavond KV Oostende een hak te zetten. Mission impossible voor de Naamse ploeg? Op papier misschien. Want in de praktijk... Hieronder de tien grootste bekerstunts uit de recente Belgische voetbalgeschiedenis.

26 oktober