LIVE (18u). Wie bekert voort? Cercle Brugge of KV Oostende?

Pro League Pro League wil bekerfina­le op 1 of 2 augustus: “Liever sportief dan administra­tief beslissen”

15 mei De Pro League heeft op de Algemene Vergadering ook beslist om de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp, die door de coronacrisis niet kon plaatsvinden, te laten plaatsvinden op 1 of 2 augustus indien dat mogelijk is. Tot 31 juli kan er in ons land sowieso niet gevoetbald worden.