Leye: “In zo’n gesloten match heb je een speler als Amallah nodig om het verschil te maken”

“Het was een heel belangrijke wedstrijd, in een moeilijk seizoen, waarin het tij maar niet wil keren. Deze match leek op die tegen Moeskroen (1-0-nederlaag in de competitie). We kregen kansen, maar konden ze niet verzilveren. Het verschil is dat een klasseflits van Selim Amallah ons hier gered heeft. Het is op zulke momenten dat we op een technisch begaafde speler als hem moeten kunnen rekenen. We moesten naar de finale en ik ben tevreden met wat mijn team getoond heeft. Alleen jammer dat ze het niet eerder afmaakten. Zo werd het nog bibberen bij die vrije trap van Stef Peeters in de slotminuut.”

In de finale wacht RSC Anderlecht of Racing Genk. “Sowieso zullen we niet de favoriet zijn”, beseft Leye. “Maar ook de underdog kan een finale winnen. We hebben zo’n mooi parcours afgewerkt, dat willen we in de finale bekronen.”

San José: “We konden winnen”

“We zijn triest, hebben het gevoel dat we dit hadden kunnen winnen”, treurde Eupen-trainer Benat San José. “We hadden al kansen in de eerste helft, en in de tweede was er die bal op de lat van Musona. Op het einde dacht ik dat we nog een penalty gingen krijgen, maar de VAR zag de fout net buiten de zestien gebeuren. Het verschil is dat zij wel scoorden. Een schitterend doelpunt van Amallah brengt hen naar de finale. Maar ik kan fier zijn op mijn spelers. Met deze mentaliteit moeten we het seizoen afmaken.”

Het doelpunt van Amallah:

