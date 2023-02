KV Mechelen plaatst zich als eerste ploeg voor Croky Cup-finale, Zulte Waregem niet te spreken over rode kaart na VAR-interventie

KIJK. Ciranni pakt rood na ingrijpen videoref

“One more step to the final.” Creatief viel het kleine spandoek bij de Mechelse harde kern niet te noemen, duidelijk was het wel. Begin februari werd het 1-2 aan de Gaverbeek. Malinwa begon dus met een voordeel. Al was het hinken op twee gedachten voor de thuisploeg. De voorsprong verdedigen of vol voor dat openingsdoelpunt gaan? Dat resulteerde in een nerveuze eerste helft. Van Hoorenbeeck kreeg na 25 minuten de beste mogelijkheid, maar de linksachter knalde met zijn mindere rechter over het doel. Mechelen-coach Defour maande zijn team aan tot kalmte, zijn collega aan de overkant leek het spelbeeld wel welletjes te vinden na een halfuur. Leye zag dat zijn ploeg nog altijd in de running was voor een finaleticket.