Kums en Tissoudali leiden AA Gent naar de halve finales: Buffalo’s overwinteren op drie fronten

AA Gent kwalificeerde zich als groepswinnaar in de Conference League, het heeft in de competitie de top vier in het vizier én het gaat door in de Belgische beker. Na een moeilijke start heeft Hein Vanhaezebrouck het Gentse schip weer rechtgetrokken. Zondag wacht op het veld van Union de mogelijkheid om het jaar in schoonheid af te sluiten.

Geen Hugo Siquet bij Standard. De jonge verdediger zat wel in de wedstrijdselectie, maar haalde uiteindelijk het wedstrijdblad niet. De enige uitleg die in de entourage van Standard te horen viel, was dat zijn afwezigheid wellicht te maken had met zijn nakende transfer naar Freiburg.

AA Gent kon weer rekenen op een herstelde Odjidja, maar lang konden de Buffalo’s niet van de terugkeer van hun aanvoerder genieten. Na minder dan drie minuten was de wedstrijd van Odjidja alweer voorbij, na een forse overtreding van Dussenne. Lardot zag er niet eens een gele kaart in, maar we zijn het intussen gewend dat scheidsrechters zo vroeg in de wedstrijd niet graag naar hun borstzak grijpen.

Volledig scherm © Photo News

De overtreding van Dussenne was een voorbode van wart volgen zou. Standard speelde op en bij momenten over het randje. Nkounkou trapte Samoise langs achter aan, zonder enig oog voor de bal, maar hij kwam goed weg met geel, waar het rood had kunnen zijn. Raskin schoffelde er meer dan eens flink op los. Toen Amallah zijn studs op de voet van Okumu plantte, vroeg VAR Laforge zijn collega Lardot bij het scherm, maar die hield het uiteindelijk bij geel.

Het belette AA Gent niet om vroeg op voorsprong te klimmen met een knappe goal. Van De Sart ging het allemaal in één tijd via Tissoudali en Hjulsager tot bij Kums, die de bal haarfijn voorbij Henkinet tegen de netten priemde.

Klauss reageerde, maar zijn poging werd door Okumu onschadelijk gemaakt. De Buffalo’s domineerden de partij, ze dwongen ook kansen af. Henkinet moest redding brengen op een schot van Depoitre en kende even later geluk toen ‘Lolo’ een hoekschop op de deklat kopte. Een kopbal van Ngadeu werd dan weer door Dussenne gekeerd voor de doellijn. Tissoudali mikte ook nog een goeie mogelijkheid voorlangs.

Volledig scherm © BELGA

Meteen na de rust schoten de Buffalo’s zichzelf in de voet. Okumu schatte een pass van Klauss verkeerd in, waardoor Dönnum plots een zee van ruimte kreeg. De Noor gaf Sinan Bolat geen schijn van kans. Lang bleef die gelijke stand evenwel niet op het bord. Op aangeven van Hjulsager - de vervanger van Odjidja was goed - draaide Tissoudali zijn tegenstander dol om vervolgens nog fijntjes af te werken ook.

Raskin bleef met een tweede gele kaart dwepen, tot Elsner hem voorzichtigheidshalve naar de kant haalde. Laifis maaide Samoise onderuit in de rechthoek, maar Lardot zag er geen graten in. De forse aanpak van de Rouches en de lakse leiding van Lardot zorgden voor nervositeit op de tribunes.

De spelers van AA Gent lieten zich evenwel niet uit hun lood slaan. Integendeel, de Buffalo’s gingen op zoek naar een bevrijdende derde treffer. Henkinet moest tot twee keer toe alle zeilen bijzetten op pogingen van Depoitre, die flink woog op de defensie van de Rouckes. Ook Ngadeu ging nog eens zijn kans, maar zijn poging werd afgeblokt. Zo bleven de Buffalo’s toch dansen op een dunne koord, maar uiteindelijk viel de 3-1 toch. Henkinet had alle moeite met een schot van De Sart, Kums trof het doelhout, maar Tissoudali maakte uiteindelijk zijn tweede van de avond. Bokadi kreeg in blessuretijd nog rood voor een slag aan Ngadeu.

