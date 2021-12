Kouamé ‘Man van de Match’ met twee goals: “Competitie of beker, we stappen altijd het veld op om te winnen”

De man van de avond in het Lotto Park was Christian Kouamé. De Ivoriaan scoorde twee keer tegen KV Kortrijk en zit met Anderlecht in de halve finales van de beker. “We zijn op het veld gestapt met één doel: winnen”, zegt hij in bovenstaande video. “Dat is ook gelukt, omdat we allemaal die halve finale wilden halen. De beker is een trofee, dus belangrijk. We willen alles winnen, in de beker of in de competitie.”