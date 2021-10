Kortrijk ontsnapt na strafschoppen aan uitschakeling tegen amateurclub Knokke, 1B-club Lommel kegelt Charleroi uit Croky Cup

Charleroi - Lommel (1B): 3-4 na penalty’s (0-0 na 120 minuten)

Lommel heeft voor een verrassing gezorgd in de zestiende finales van de Belgische voetbalbeker. De Limburgers, die uitkomen in 1B, haalden het na strafschoppen bij Sporting Charleroi.

Na de reguliere speeltijd en verlengingen was er niet gescoord in het Stade du Pays. Strafschoppen moesten dus uitsluitsel brengen. Daarin trokken de bezoekers met 3-4 aan het langste eind. Guillaume Gillet miste de beslissende elfmeter. Charleroi is na Union (2-1 tegen KV Mechelen) en STVV (3-2 tegen Seraing) de derde club uit 1A die sneuvelt in de zestiende finales.

Charleroi: Koffi, Van Cleemput, Bessile, Andreou (114’ Wasinski), Tchatchou ( 71’ Ferraro), Fall ( 71’Bedia), Gholizadeh, Ilaimaharita ( 91’Gillet), Zorgane ( 55’Morioka), Zedadka ( 91’ Benchaib), Zaroury.

Lommel SK: Fiermarin, Roque, Neven, Tolinsson, Vandersmissen, Verschueren, Rosa ( 97’ Thordarson), Aguilar ( 62’Belghali), Arzani ( 62’Boussouf), Anello ( 82’ Henkens), Saito ( 74’ Sales).

Geel: Belghali.

Scheidsrechter: Boterberg.

Knokke (1 ama) - KV Kortrijk: 1-2 na penalty’s (1-1 na 120 minuten)

KV Kortrijk had het knap lastig in de openingsfase tegen Knokke. De troepen van Karim Belhocine vonden amper de vrije ruimte en Knokke was het eerste halfuur de betere ploeg. Gelukkig voor KVK stond goalie Delle pal op een knappe poging van Lambo. KV Kortrijk daarentegen kon enkel net voor de rust eens dreigen via middenvelder Kadri. De Algerijn nam de bal in één keer op de slof, maar Knokke-doelman Dhoest (ex-Club Brugge) pakte uit met een goede voetreflex. In de tweede periode kregen we een totaal ander Kortrijk te zien. De Kerels kwamen gretig uit de kleedkamer en scoorden na amper zes minuten spelen via een knap afstandsschot van Kadri. Knokke kwam via Lambo dicht bij de gelijkmaker, maar hij miste oog in oog met Delle. De Franse reservedoelman van KVK speelde een uitstekende partij. Tien minuten voor tijd schoot Lambo dan toch de verdiende gelijkmaker tegen de touwen na een knappe voorzet en actie van invaller Binst. We kregen verlengingen, maar ook daarin werd er niet gescoord. In de strafschoppenreeks werden de eerste vijf elfmeters allemaal gemist. Uiteindelijk won Kortrijk met 1-2 na strafschoppen. Joris Delle stopte maar liefst vier strafschoppen.

“Het was een echte bekermatch”, aldus KVK-coach Belhocine. “Knokke heeft een goede wedstrijd gespeeld en ze brachten ons meermaals in de problemen. We wisten dat het moeilijk ging zijn, maar het belangrijkste is de kwalificatie.” Knokke-coach Yves Van Borm was erg teleurgesteld. “Zuur. We speelden een uitstekende partij en maakten het Kortrijk lastig. We verdienden misschien wel meer. Ik vind dat wij als amateurploegen meer respect verdienen.”

Joris Delle was de grote held van de avond. Hij hield Kortrijk in de match met enkele knappe reddingen en stopte vier strafschoppen. Het was nog maar zijn eerste wedstrijd voor KV Kortrijk met inzet. “Dankzij hem zijn we door”, weet aanvoerder D’Haene. Knokke wou in de volgende ronde tegen een grote ploeg spelen, zeiden ze voor de wedstrijd. “Jammer dat we niet kunnen tonen hebben wie de eersteklasser is, maar ik vind het respectloos”, zegt D’Haene.(IVDA)

Knokke: Dhoest; Vervaque, Vanraefelghem, Martens (114' De Wilde), Buysse (118' Bailly); Pierre, Savaete, Prez (68' Mariën); Samyn (68' Binst), Lambo (90' Vandewalle), Van Den Bossche,

KV Kortrijk: Delle; Rougeaux, Vandendriessche, Sainsbury, D’Haene; Palaversa, Fixelles (105' Ocansey), Kadri (68' Jonckheere); Mbayo (81' Moreno), Gueye (68' Badamosi), Selemani

Doelpunten: 51' Kadri (1-0), 78' Lambo (1-1)

Gele kaarten: Selemani, Jonckheere, Van Den Bossche, Martens

Francs Borains (1 ama) - Beerschot: 0-4

Beerschot heeft wat vertrouwen getankt met het oog op de zespuntenmatch van zaterdag tegen Seraing. Paars-wit knikkerde Francs Borains uit de beker en won zo voor het eerst dit seizoen een officiële wedstrijd.

De bezoekers namen een droomstart. Al na een dikke minuut kon Noubissi alleen op doel afgaan en scoren. Aangever van dienst was Holzhauser, die opnieuw in de basis stond. Opvallend: het was pas de eerste keer dit seizoen dat Beerschot op voorsprong kwam.

Iets voorbij het uur legde Caicedo de match na een snelle uitbraak in een beslissende plooi. Alweer kwam de assist van Holzhauser. Die laatste maakte er in de slotfase nog 0-3 van. Vaca zette de 0-4 eindcijfers op het bord. (KDC)

Francs Borains: Vandermeulen, Allouache, Chaabi, Abderrahmane, Pejcic, Crolet, Niankou, Lai (56’ Durieux), Lauwrensens, Tall, Habbas (46’ Ebui).

Beerschot: Vanhamel, Konstantopoulos, Radic, Bourdin, Van den Bergh (80’ Halaimia), Coulibaly (64’ Pietermaat), Caicedo (69’ Vaca), Holzhauser, Shankland (46’ Krekovic), Noubissi.

Doelpunten: 2’ Noubissi (0-1), 61’ Caicedo (0-2), 78’ Holzhauser (0-3), 90+3’ Vaca (0-4).

Geel: Niankou, Konstantopoulos, Van den Bergh, Caicedo.

Ref: Vermeiren.

Seraing-STVV: 3-2

STVV leek meer dan rijp voor de 1/8ste finale van de Beker van België na een uur voetballen op Le Pairay. De Kanaries zetten in vier minuten tijd een achterstand om in een voorsprong. Matsubara maakte de openingstreffer van Mouandilmadji ongedaan en een sterke Koita rondde een knappe tegenaanval af door doelman Galjé te omspelen en de bal in het lege doel binnen te leggen. STVV had zich meteen daarop altijd van de kwalificatie moeten verzekeren. Hayashi mocht van dichtbij vrij koppen, maar Galjé pakte uit met een wonderredding en ook Hashioka liet de 1-3 liggen.

Zo bleef Seraing in de wedstrijd en daar maakte het gebruik van door net als in de eerste helft aan 100 procent af te werken. De invallers deden het voor les Métallos. Mikautadze bracht voor en Maziz kopte Seraing naar verlengingen. Daarin bleef STVV het initiatief nemen, maar vlak voor rusten vuurde Maziz een kogel af waartegen Steppe geen verhaal had. Deze keer knokte STVV niet meer terug. Het bekerverhaal van de Kanaries eindigde na 120 minuten in Seraing. (SJH)

Seraing: Galjé; Faye (100’ Cissé), Del Fabro, Boulenger (69’ Djedje), Spago; Lahssaini (62’ Maziz), Pierrot (100’ Denuit), Cachbach (69’ Mikautadze); Sambu Mansoni, Mouandilmadji, Bernier (62’ Kilota).

STVV: Steppe; Buatu, Leistner, Pius (106’ Ito); Hashioka, Lavalée (59’ Hayashi), De Ridder (59’ Hara), Brüls, Matsubara (60’ Bauer); Koita (84’ Janssens), Balongo (60’ Reitz).

Doelpunten: 35’ Mouandilmadji (assist: Bernier) 1-0, 53’ Matsubara 1-1, 57’ Koita (assist: De Ridder) 1-2, 79’ Maziz (assist: Mikautadze) 2-2, 105’ Maziz 3-2

Gele kaarten: Faye, Lahssaini, Cachbach, Denuit, Buatu, Lavalée, Brüls, Leistner.

Scheidsrechter: Brent Staessens.

Toeschouwers: 500

Lierse K. (1B) - OH Leuven: 1-2

Oud-Heverlee Leuven heeft zich bij de laatste zestien geschaard in de Belgische voetbalbeker. De ploeg van Marc Brys had wel weinig overschot op het veld van Lierse Kempenzonen uit 1B. Het werd 1-2 in een wedstrijd die in de tweede helft een tijdje stil lag nadat een supporter op de tribunes onwel was geworden.

Kaba zette OHL iets voorbij het uur van op de stip op voorsprong. In de 80ste minuut maakte Liongola gelijk, maar opnieuw Kaba (86.) bezorgde de Leuvenaars met een tweede treffer de kwalificatie voor de achtste finales.

FC Dender (1 ama) - Eupen: 0-1

Eupen haalde het op FCV Dender slechts moeizaam met een toevalstreffer van Gnaka. Thuisdoelman Gies hield zijn ploeg met twee supersaves overeind op doelschoten van Ngoy. Na de inbreng van M’Barki bracht Dender de club uit de Oostkantons zo waar in de problemen, maar de verdiende gelijkmaker bleef uit.

Dender-coach Van Acker opteerde voor een goed gestoffeerd middenveld en Casagolda alleen in de spits. Hierdoor kreeg middenvelder Tarfi de voorkeur op aanvaller en publiekslieveling M’Barki. Na een vroeg Eupens doelpunt - een voorzetschot van Gnaka dat pardoes in de winkelhaak viel - scandeerde de spionkop van Dender bijna de hele eerste helft de naam van de spits met Marokkaanse roots. Vroeg in de tweede helft kreeg de Dender-aanhang haar zin en werd M’Barki in de strijd gegooid. Eupen verloor de controle over de wedstrijd. M’Barki moest een paar keer foutief gestuit worden en Casagolda werd door de aalvlugge spits in stelling gebracht, maar doelman Nurudeen redde de kopbal van de spits met Spaanse roots. De gelijkmaker leek in de maak toen Rowell vrij mocht aanleggen, maar zijn schot werd in extremis door een bezoekende verdediger in hoekschop verwerkt. Uitblinker M’Barki kon vrede nemen met zijn invallersstatuut: “De coach wilde me sparen voor de topper tegen Thes Sport. Hij drukte mij op het hart dat ik het verschil na de rust kon maken. Ik kon wel offensief iets forceren, maar jammer genoeg was dat niet voldoende om de verdiende gelijkmaker te scoren. Eupen haalde het hier met een geluksdoelpunt.” (VLJA)

Dender: Gies, Smet, De Backer, Ragolle, Borry, Vanbelle, Houdret (54’ M’Barki), Rowell, Hens (80’ Valcke), Tarfi, Casagolda.

Eupen: Nurudeen, Lambert, Poulain (82’ Pe Akone), Agbadou, Gnaka, Peeters (61’ Nuhu), Déom, Kayembe, N’Dri (61’ Embalo), Ngoy (64’ Koné), Mramar (82’ Prevljak).

Doelpunt: 8’ Gnaka (0-1).

Gele kaarten: Poulain en Ragolle

UITSLAGEN

Charleroi - Lommel (1B): 3-4 na penalty’s (0-0 na 120 minuten)

Knokke (1 ama) - KV Kortrijk: 1-2 na penalty’s (1-1 na 120 minuten)

La Louvière (2 ama) - Anderlecht: 1-7

Club Brugge - Deinze (1B): 3-0

Winkel Sport (1 ama) - Racing Genk: 0-6

AA Gent - Belisia Bilzen (2 ama): 4-0

Francs Borains (1 ama) - Beerschot: 0-4

FC Dender (1 ama) - Eupen: 0-1

Seraing - STVV: 3-2 (na verlengingen)

Lierse K. (1B) - OH Leuven: 1-2

