KIJK. Voorzitter Gheysens, die 0-2 dansend vierde met vrouw Ria, na tweede bekerwinst: “Een bekroning voor iedereen”

KIJK. Antwerp-voorzitter Paul Gheysens na bekerwinst: “Bekroning voor iedereen”

Zeven jaar heeft Paul Gheysens de touwtjes in handen bij Antwerp. Na een eerdere bekertriomf in 2020 heeft de voorzitter nu z'n tweede prijs beet. “Dit is een prachtige overwinning”, glunderde Gheysens op de Heizel. “Vooraf weet je natuurlijk nooit hoe het zal verlopen. Dit is een bekroning voor iedereen, heel mooi voor de supporters ook. Je kan het zien als een langetermijnvisie, en we zijn erin geslaagd. Maar je hebt altijd dat tikkeltje geluk aan uw zijde nodig. Dat hebben we gehad.”