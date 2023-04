KIJK. Marc Degryse: “Antwerp is favoriet, maar ik verwacht een spannende wedstrijd”

Antwerp heeft een streepje voor om de beker mee naar huis te nemen, maar volgens onze analist Marc Degryse wordt het allesbehalve een zondagswandeling. “Antwerp is als ploeg sterker, maar een bekerfinale is speciaal. De druk bij Antwerp is groot. Mechelen daarentegen is blij dat ze in de finale staan en kan vrijuit voetballen. De laatste paar wedstrijden heeft Malinwa zich goed herpakt. In een bekerfinale stelt een favoriet niet zoveel voor.”