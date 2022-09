KIJK LIVE. Welke ploegen treffen de 1A-clubs in de 1/16de finales van de Croky Cup?

AA Gent INTERVIEW. “Ik moet dat niet wegsteken, ik ben heel nerveus”: AA Gent-voorzitter Ivan De Witte hoopt op eerste prijs sinds de titel in 2015

Ivan De Witte (75) leeft op een flinke dosis adrenaline toe naar ‘Cup Final Day’, maandag op de Heizel. De voorzitter van AA Gent hoopt een prijs te kunnen vieren met een goed glas, om dinsdagochtend weer volop aan de slag te gaan met de toekomst van de club. “Het aflopende contract van Hein Vanhaezebrouck? We zijn daarmee bezig. Maar de overeenkomst is er nog niet. Ik denk dat Hein niet overhaast is en ik ook niet.”

15 april