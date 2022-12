KIJK LIVE. Krijgen we topaffiches in de kwartfinales van de Croky Cup? Volg de loting hier!

Croky Cup “Dan stampt-ie gigantisch in de grond”: Ugbo krijgt met knullige misser lachers op zijn hand én laat Genkse kwalifica­tie liggen

Het had anders kunnen lopen voor Racing Genk. Gisterenavond kregen de Limburgers op vier dagen tijd een tweede dreun van Club Brugge. Maar de ingevallen Ike Ugbo had dat kunnen voorkomen. In het ultieme slot van de reguliere speeltijd kreeg de spits dé kans om Genk alsnog naar de kwartfinale te sturen, maar Ugbo trapte alleen voor Mignolet knullig in de grond. Ook de rebound van Munoz belandde niet tussen de palen. Genk-coach John van den Brom kon het achteraf nog steeds niet geloven. “Niets is op dit moment normaal bij ons.”

2 december