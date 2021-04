KIJK LIVE (20u45). Waarom haast alle andere topclubs hopen dat Genk beker wint - Limburgers al op de Heizel, ook Luikse kleedkamer is klaar

Croky Cup Van Deinze dat Club Brugge uit de beker kegelt tot Boom dat de scalp neemt van Anderlecht: dit waren de tien opvallend­ste be­kerstunts

4 februari Krijgen we vanavond een nieuwe bekerstunt? Het zou zomaar eens kunnen. In het recente verleden waren er al enkele verrassende bekerstunts. Welke herinnert u zich nog? We geven u alvast een geheugensteuntje.