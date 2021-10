KIJK LIVE (20u25). Clement zet Dost en Izquierdo in de ploeg, Wim De Decker: “Hopen er een echte cupmatch van te maken”

Gouden 11 Van Sinan Bolat over Deniz Undav tot Christian Kouamé: deze spelers scoorden afgelopen weekend het best in de Gouden 11

26 oktober Dit weekend blonken verschillende spelers uit in de Jupiler Pro League. Zo hield Sinan Bolat de nul in de topper tegen Racing Genk, ontpopte Deniz Undav zich andermaal tot seizoensrevelatie bij leider Union en liet Christian Kouamé de netten trillen tegen rode lantaarn Beerschot. Welke spelers staan er nog in de de Gouden 11 van de week? Een overzicht.